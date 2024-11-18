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С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей

18 ноября 2024 09:49
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Алеся Лакина, ведущая:
Звезды. Они всегда красивые, ухоженные, счастливые, но мы видим их жизнь слишком однобоко, за этим всем стоит огромная работа, подготовка и недосып. Прямо сейчас окажемся по другую сторону жизни звезд. Посмотрим, как начинает свое утро Анна Трубецкая.

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей-2

Готовлю я очень редко, потому что у меня нет на это времени. Но в основном я делаю себе завтрак. Когда я дома, не еду на съемку, я готовлю завтраки.

– Ты долго спишь?
– Я могла бы сейчас сказать, что я рано встаю, сплю по два часа. Но кому нужен обман зрителя?..

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Знаменитости # Анна Трубецкая # Алеся Лакина

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