С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей

Алеся Лакина, ведущая: Звезды. Они всегда красивые, ухоженные, счастливые, но мы видим их жизнь слишком однобоко, за этим всем стоит огромная работа, подготовка и недосып. Прямо сейчас окажемся по другую сторону жизни звезд. Посмотрим, как начинает свое утро Анна Трубецкая.

Готовлю я очень редко, потому что у меня нет на это времени. Но в основном я делаю себе завтрак. Когда я дома, не еду на съемку, я готовлю завтраки.

– Ты долго спишь?

– Я могла бы сейчас сказать, что я рано встаю, сплю по два часа. Но кому нужен обман зрителя?..