Лукашенко: с соседями надо жить в мире, они от Бога

У нас общая история. И будущее у нас должно быть общее. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 18 ноября, во время переговоров с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что нынешний – уже пятый визит губернатора в нашу страну. И это говорит о том, что в Смоленске понимают, что Беларусь и Россия должны быть вместе, должны развиваться и помогать друг другу. Особенно в такие сложные времена. «И с любыми вызовами, проблемами мы справимся, если будем вместе. Россия косо на нас не смотрит. Гадостей никаких нам не делает. Наоборот, поддерживает в самые трудные и сложные времена. Естественно, и мы соответственно к этому подходим и относимся. Есть два государства, есть общее Отечество. Россияне не возражают против этого. Оно от Бреста до Владивостока. Это наше отечество. Этим все сказано. Но так случилось, не по нашей вине, - у нас два государства - Беларусь и Россия. Я ни разу не слышал от Президента России, чтобы он сказал: «Слушай, завтра надо жить обязательно в одном государстве!» Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости», – сказал Александр Лукашенко.