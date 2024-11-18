Вырастила цветы из семян в корме попугая! Посмотрите, что создает флорист из небольшой белорусской деревни

История с ароматом счастья и лаванды. Знакомьтесь, креативный центр, она же Ольга Гайчук! Мама троих детей, распределитель работ на БЕЛАЗ и отчаянный флорист. На зеленое хобби вдохновил родительский дом в Смолевичском районе. Захотелось облагородить родные просторы. Так стали появляться цветочные грядки и оригинальные кустики. Первая посадка не удалась, но Вселенная привела в нужное место в нужный час.

Ольга Гайчук, флорист:

Однажды я была в зоомагазине, стояла рядом девушка и говорит: дайте мне для попугая корм, но только так, чтобы там был канареечник. Я купила эту коробку. Это лайфхак на миллион! Я высадила все семена. Из этих семян повырастала вот такая красота.

Ольга сама выращивает, сушит, красит, стабилизирует и создает романтичные композиции. Ольга Гайчук:

Стабилизация растений – это сейчас вообще новый тренд. Это сохранение живого цветка с помощью раствора глицерина. Веточку эвкалипта поставила на краску, на раствор глицерина, два года этой ветке – она такая же живая.