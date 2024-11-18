Прямой эфир

Вырастила цветы из семян в корме попугая! Посмотрите, что создает флорист из небольшой белорусской деревни

18 ноября 2024 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История с ароматом счастья и лаванды. Знакомьтесь, креативный центр, она же Ольга Гайчук! Мама троих детей, распределитель работ на БЕЛАЗ и отчаянный флорист. На зеленое хобби вдохновил родительский дом в Смолевичском районе. Захотелось облагородить родные просторы. Так стали появляться цветочные грядки и оригинальные кустики. Первая посадка не удалась, но Вселенная привела в нужное место в нужный час.

Вырастила цветы из семян в корме попугая! Посмотрите, что создает флорист из небольшой белорусской деревни-2

Ольга Гайчук, флорист:
Однажды я была в зоомагазине, стояла рядом девушка и говорит: дайте мне для попугая корм, но только так, чтобы там был канареечник. Я купила эту коробку. Это лайфхак на миллион! Я высадила все семена. Из этих семян повырастала вот такая красота.

Вырастила цветы из семян в корме попугая! Посмотрите, что создает флорист из небольшой белорусской деревни-4

Ольга сама выращивает, сушит, красит, стабилизирует и создает романтичные композиции.

Ольга Гайчук:
Стабилизация растений – это сейчас вообще новый тренд. Это сохранение живого цветка с помощью раствора глицерина. Веточку эвкалипта поставила на краску, на раствор глицерина, два года этой ветке – она такая же живая.

Вырастила цветы из семян в корме попугая! Посмотрите, что создает флорист из небольшой белорусской деревни-6

В мечтах – поработать с гуру флористики и оформить витрины. А сейчас наступает волшебная пора, и до Нового года, как фее-крестной, нужно успеть подготовить немало сюрпризов.

Подробности в видео.

# Цветы # Хобби # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: с соседями надо жить в мире, они от Бога
18 ноября 2024 08:59

Лукашенко: с соседями надо жить в мире, они от Бога

Школьник из Волковыска разработал умную трость для незрячих и слабовидящих
18 ноября 2024 08:50

Школьник из Волковыска разработал умную трость для незрячих и слабовидящих

Как оценивается политическая зрелость белорусов и что способствовало развитию гражданского общества? Анонс «По существу»
18 ноября 2024 08:34

Как оценивается политическая зрелость белорусов и что способствовало развитию гражданского общества? Анонс «По существу»