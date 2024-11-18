Школьник из Волковыска разработал умную трость для незрячих и слабовидящих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря ей жизнь людей, у которых есть проблемы со зрением, станет комфортнее.

Трость оснащена специальным датчиком, который определяет расстояние до находящихся рядом предметов. При приближении к ним, например, за один-два метра, система подает звуковой сигнал, предупреждая о препятствии. Школьник работал над проектом вместе с педагогами. Создать умную трость помогли учителя физики и информатики. Изобретение будет усовершенствовано. Планируется также, что у трости появятся новые функции.

Дмитрий Сарвас, учащийся средней школы № 5 Волковыска: В нашем районе есть дом престарелых. Мы узнали, что там есть нехватка тростей, и изначально делали просто обычные трости, а потом мы узнали, что есть люди с плохим зрением и решили решить как-то эту проблему для того, чтобы они могли спокойно передвигаться. И у нас появилась идея сделать такую трость.

Павел Меленчук, учитель физики средней школы № 5 Волковыска:

Аналогичные системы существуют, но в рамках школы, чтобы привить интерес к данной проблеме, мы решили все-таки создать какой-то мини-прототип. Еще интересно было бы сюда добавить GPS-модуль, который бы позволил совместить это все с картами, и, согласно картам, человек с плохим зрением мог бы видеть, где у него находится рядом магазин. То есть, он, к примеру, проходил бы по улице, и ему трость сигнализировала: ррядом магазин продуктов.

У команды еще много идей и задумок. Ну а тростью уже заинтересовались специалисты, работающие с незрячими и слабовидящими людьми.