С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани

Новости Беларуси. В Любани завершается строительство нового детского сада. Он будет рассчитан на 150 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здание разместится на улице Первомайской. Здесь будут игровые группы, предусмотрен бассейн с двумя чашами.

Возводить детский садик начали осенью 2021-го. Строительные работы на финише. Уже закуплена мебель и необходимое оборудование. Также завершается благоустройство прилегающей территории. Здесь будут установлены малые архитектурные формы и игровые комплексы на резиновом покрытии.

Николай Лучинович, директор ДУП «ПМК-201»:

Процент готовности детского сада – 97 %. Сегодня в одних группах мы уже вымываемся, подготавливаем под сборку мебели. Другие группы находятся на завершающей стадии.

Юлия Караник, директор УКС Любанского района:

Будет у нас восемь групп – по четыре группы на каждом этаже, будут музыкальный, спортивный залы. Детский сад очень необходим по данной территориальной расположенности в связи с тем, что каждый год здесь заселяется много многодетных семей.