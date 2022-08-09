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С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани

09 августа 2022 09:59
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Новости Беларуси. В Любани завершается строительство нового детского сада. Он будет рассчитан на 150 мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здание разместится на улице Первомайской. Здесь будут игровые группы, предусмотрен бассейн с двумя чашами.

С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани-1

Возводить детский садик начали осенью 2021-го. Строительные работы на финише. Уже закуплена мебель и необходимое оборудование. Также завершается благоустройство прилегающей территории. Здесь будут установлены малые архитектурные формы и игровые комплексы на резиновом покрытии.

С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани-3

Николай Лучинович, директор ДУП «ПМК-201»:
Процент готовности детского сада – 97 %. Сегодня в одних группах мы уже вымываемся, подготавливаем под сборку мебели. Другие группы находятся на завершающей стадии.

С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани-5

Юлия Караник, директор УКС Любанского района:
Будет у нас восемь групп – по четыре группы на каждом этаже, будут музыкальный, спортивный залы. Детский сад очень необходим по данной территориальной расположенности в связи с тем, что каждый год здесь заселяется много многодетных семей.

С бассейном и игровыми комплексами. Строительство нового детского сада завершается в Любани-7

Своих первых воспитанников новый сад примет уже 1 сентября.

# Детские сады в Беларуси # Новости Минска и Минской области

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