В Беларуси собрано свыше 3,5 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. На утро 9 августа в стране собрано свыше 3,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 37,7 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сухими статистическими цифрами прячется тяжелый труд тысяч людей. В тандеме с техникой они обеспечивают продовольственную безопасность Беларуси. Самый увесистый колос по-прежнему на полях Гродненской области. Там получают по 53 центнера зерна с гектара. Всего их по стране обмолочено 940 тысяч. Это около 44 % от засеянного.