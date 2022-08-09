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В Беларуси собрано свыше 3,5 миллиона тонн зерна

09 августа 2022 08:12
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Новости Беларуси. На утро 9 августа в стране собрано свыше 3,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 37,7 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрано свыше 3,5 миллиона тонн зерна-1

За сухими статистическими цифрами прячется тяжелый труд тысяч людей. В тандеме с техникой они обеспечивают продовольственную безопасность Беларуси. Самый увесистый колос по-прежнему на полях Гродненской области. Там получают по 53 центнера зерна с гектара. Всего их по стране обмолочено 940 тысяч. Это около 44 % от засеянного.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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