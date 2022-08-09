Александр Лукашенко: по итогам года Беларусь может сработать не хуже предыдущего

Новости Беларуси. По итогам года Беларусь может сработать не хуже предыдущего. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сегодня рабочее заседание правительства. Я понимаю ваше напряжение – от премьер-министра до присутствующих здесь. Да, это серьезное мероприятие, знаковое, но не чрезвычайное. Это промежуточное мероприятие. Очень все будет серьезно по итогам года. Хотелось бы, чтобы по итогам этого года у нас был хороший, добрый разговор, мы пожимали друг другу руки и радовались тому, что относительно небольшая страна по мировым масштабам, среднеевропейского размера, выдержала беспрецедентное, жуткое, ничем не обоснованное давление.

Президент считает, что пока правительство и министерства работают не на полную мощь.

Александр Лукашенко:

Поэтому у нас сегодня промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под председательством Президента, уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна – не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать.