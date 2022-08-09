Открытие конкурса «Уверенный приём» на АрМИ-2022 состоится 14 августа в Бресте

Олег Мищенко, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Конкурс «Уверенный прием» проводится уже в пятый раз. В третий раз подряд он проводится на территории нашей Республики Беларусь. Конкурс состоит из пяти основных этапов, где конкурсанты будут показывать свое мастерство в выполнении норматива по связи, в знании современной техники и связи с использованием оборудования IT-структуры. Покажут свои возможности в вопросах радиоориентирования, покажут, чего они достигли за время этой подготовки в вопросах стрельбы, развертывания аппаратных. И, конечно, свои знания, навыки, умения в выполнении нормативов и задач по связи.