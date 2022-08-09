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Открытие конкурса «Уверенный приём» на АрМИ-2022 состоится 14 августа в Бресте

09 августа 2022 08:40
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Новости Беларуси. Определился порядок выступления участников конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие конкурса «Уверенный приём» на АрМИ-2022 состоится 14 августа в Бресте-1

Он состоится в 86-й бригаде связи. К яркой и бескомпромиссной борьбе готовы 12 команд. Теперь точно известно, какие за каждой из них закреплены командно-штабные машины. От этого зависит многое.

Открытие конкурса «Уверенный приём» на АрМИ-2022 состоится 14 августа в Бресте-4

Олег Мищенко, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Конкурс «Уверенный прием» проводится уже в пятый раз. В третий раз подряд он проводится на территории нашей Республики Беларусь. Конкурс состоит из пяти основных этапов, где конкурсанты будут показывать свое мастерство в выполнении норматива по связи, в знании современной техники и связи с использованием оборудования IT-структуры. Покажут свои возможности в вопросах радиоориентирования, покажут, чего они достигли за время этой подготовки в вопросах стрельбы, развертывания аппаратных. И, конечно, свои знания, навыки, умения в выполнении нормативов и задач по связи.

Открытие конкурса «Уверенный приём» на АрМИ-2022 состоится 14 августа в Бресте-7

Открытие конкурса «Уверенный прием» состоится в это воскресенье, 14 августа, в Бресте.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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