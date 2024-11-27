В Беларуси завершается массовая вакцинация против гриппа

До 1 декабря есть возможность получить защиту от гриппа, в начале календарной зимы массовая вакцинация будет завершена, сообщили в программе «Столичные подробности».

Сделать прививку можно как платным, так и бесплатным препаратом. В первую очередь вакцинироваться советуют детям и взрослым с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, пожилым людям и медикам. Эта процедура защищает от тяжелого течения болезни и осложнений после. Специалисты отмечают, что прививка является самым эффективным способом защиты от гриппа. Значительно снижается риск заболеть.

Анна Шелухина, заведующая 2 отделением общей врачебной практики «6-й центральной районной клинической поликлиники»:

Перед выполнением вакцинации необходимо пройти осмотр медицинского работника, также необходимо быть здоровым, что подразумевает под собой отсутствие хронического заболевания, а также наличие острого заболевания также является противопоказанием к вакцинации.

Вакцинация способствует и формированию коллективного иммунитета. В Беларуси прививку от гриппа сделали около 1 миллиона 250 тысяч человек.