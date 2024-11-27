Иллюминацию на главной ёлке страны включат 10 декабря

Минск готовится масштабно и ярко встретить Новый год. Как стало известно, 10-го декабря на Октябрьской площади красочными огнями засияет главная елка страны. Праздничная церемония начнется в 17.00, в символичном запуске огней приглашают принять участие всех желающих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжество станет ярким стартом всей праздничной программы, которая развернется по всему городу. Так, 14 декабря на площадке у Дворца спорта по традиции начнет работу Рождественская ярмарка. Будет предложен широкий ассортимент продукции: от белорусских национальных блюд до новогодних сувениров. Среди популярных угощений – блины, драники и горячие напитки. 25 декабря в каждом районе города будут организованы локации с уличной торговлей.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: На сегодняшний день уже все торговые объекты, как государственные, так и частной формы собственности, обеспечены новогодними подарками. Естественно, приоритет отдается государственным предприятиям, потому что это качество, какие-то всегда новинки, яркая упаковка и постоянное наличие без каких-либо сбоев.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы решили продолжить нашу хорошую инициативу – это интерактивная карта уникальных мест Минска, где мы будем приглашать наших гостей и жителей столицы посетить, у нас будет утвержден маршрут, который будет конкретно ездить по этим локациям.

Также в 2024 году впервые в Першам Нацыянальным появится резиденция Деда Мороза. Это станет местом притяжения для детей и взрослых, где каждый сможет загадать желание. Сказочный волшебник будет принимать юных любителей зимней сказки с 11 декабря до 7 января. К слову, в этом году новый год в белорусской столице встретят полмиллиона иностранных туристов.