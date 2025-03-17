С 5 лет перешивал вещи, а сейчас выступает на неделях моды! Белорус занимается апсайклингом и создаёт с женой модную одежду

Знакомьтесь! Звезды уличной моды и создатели своего бренда одежды! Семья Кашпеев заряжена креативом, свободой и юмором. Александр сделал ставку на апсайклинг: из винтажных вещей создает стильную одежду с характером. Анастасия – лингвист. Помогает мужу зафиналить яркие образы, вяжет головные уборы и шарфы.

Уже с пяти лет Саша лепил и перешивал бутсы, переделывал старые вещи в новые. Модником был всегда. А вот в дизайн пришел через хип-хоп-культуру, когда был преподавателем брейк-данса, воспитывал би-боев и чемпионов. Они и стали первыми моделями.

Александр Кашпей, дизайнер:

Мы из спорт-танца вывели баттл-моделинг – это новое направление в мире моды. Мы выиграли огромное количество конкурсов республиканских, даже международные есть. Я один из первых, который начал делать уличные андеграундные показы.

Александр Кашпей:

У нас получилось открыть Дом уличной моды, к котором мы аккумулировали и детей, и подростков, и 60+. Тоже делал одежду и ставил показ в белорусском стиле для женщин 60+, а они возили в Италию.

Это был фурор! Новатора заметили и оценили. На Белорусской неделе моды для показа детской модельной школы Александр сшил коллекцию с элементами граффити – и понеслось! Принимал участие в детском «Евровидении», музыкальном шоу и других проектах. Держит руку на пульсе тенденций и способен прогнозировать тренды.

Александр Кашпей:

Сейчас мода стремится к более понятным, прямым силуэтам, уходит от сложности, от оверсайза, но спасение – креативные головные уборы, стильные винтажные очки. «Шапочка Папы Римского» некоторые называют или кипа – каждый по-разному, но она ни к той, ни к другой не относится. Это очень аккуратно выверенный минималистичный головной убор, но он очень смотрится акцентно.