Прямой эфир

В Беларуси стартовала неделя финансовой грамотности

17 марта 2025 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Наведи порядок в личных финансах». Под таким девизом в 2025 году пройдет неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Информационная кампания стартовала символическим ударом биржевого колокола, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовала неделя финансовой грамотности-2

На этой неделе банки, лизинговые организации, страховые компании и другие участники финансового рынка откроют свои двери для молодежи. Запланирована серия образовательных мероприятий как в онлайн, так и в оффлайн форматах. В 2025 году к проекту дистанционно подключится рекордное количество учреждений образования – более 500. Как накопить на крупную покупку, составить личный финансовый план и не попасться на уловки мошенников – об этом и многом другом в доступной форме ребятам расскажут компетентные специалисты.

В Беларуси стартовала неделя финансовой грамотности-4

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:
В этом году, объявленном в Беларуси Годом благоустройства, Национальный банк предложил акцентировать внимание ребят на пяти основных принципах финансовой грамотности: планирование доходов и расходов, сбережения, заимствование, разумное, грамотное инвестирование.

В Беларуси стартовала неделя финансовой грамотности-6

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Идет усложнение финансов в целом. Появляется больше новых интересных инструментов, более сложных инструментов. Плюс мошенники не дремлют. Поэтому естественно, что с каждым годом этот забег все время заставляет нас, детей, заново обучать новым инструментам, новым подходам.

Неделя финансовой грамотности продлится до 23 марта. Планируется, что участие в мероприятиях примут более полумиллиона студентов и школьников со всех страны.

# Государственная политика # Дети # Государственная политика в области образования

Другие новости рубрики

Все новости
Как меняется жизнь христианской семьи во время Великого Поста? Поговорили с иереем
17 марта 2025 08:54

Как меняется жизнь христианской семьи во время Великого Поста? Поговорили с иереем

Елфимов: Трамп пошёл на второй президентский срок, а нужно было пойти второй раз в школу
17 марта 2025 08:51

Елфимов: Трамп пошёл на второй президентский срок, а нужно было пойти второй раз в школу

Абсолютный рекорд – 76 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку
17 марта 2025 08:49

Абсолютный рекорд – 76 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку