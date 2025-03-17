В Беларуси стартовала неделя финансовой грамотности

«Наведи порядок в личных финансах». Под таким девизом в 2025 году пройдет неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Информационная кампания стартовала символическим ударом биржевого колокола, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе банки, лизинговые организации, страховые компании и другие участники финансового рынка откроют свои двери для молодежи. Запланирована серия образовательных мероприятий как в онлайн, так и в оффлайн форматах. В 2025 году к проекту дистанционно подключится рекордное количество учреждений образования – более 500. Как накопить на крупную покупку, составить личный финансовый план и не попасться на уловки мошенников – об этом и многом другом в доступной форме ребятам расскажут компетентные специалисты.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси: В этом году, объявленном в Беларуси Годом благоустройства, Национальный банк предложил акцентировать внимание ребят на пяти основных принципах финансовой грамотности: планирование доходов и расходов, сбережения, заимствование, разумное, грамотное инвестирование.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Идет усложнение финансов в целом. Появляется больше новых интересных инструментов, более сложных инструментов. Плюс мошенники не дремлют. Поэтому естественно, что с каждым годом этот забег все время заставляет нас, детей, заново обучать новым инструментам, новым подходам.

Неделя финансовой грамотности продлится до 23 марта. Планируется, что участие в мероприятиях примут более полумиллиона студентов и школьников со всех страны.