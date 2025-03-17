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В ГПК назвали причину 9-часовой остановки работы латвийского погранперехода «Патерниеки»

17 марта 2025 10:48
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Стала известна причина 9-часовой остановки работы латвийского погранперехода «Патерниеки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности рассказали в Госпогранкомитете. Причиной перекрытия движения стала группа африканцев, которые следовали в Европейский союз по действительным документам. После пересечения белорусско-латвийской границы в сопредельном пункте пропуска десятерым иностранцам было отказано в оформлении.

В ГПК назвали причину 9-часовой остановки работы латвийского погранперехода «Патерниеки»-2

Латвийский пограничный наряд перегородил дорогу металлическим забором и не пропускал иностранцев, пытающихся выяснить причину отказа во въезде. Оформление транспорта в единственном открытом на белорусско-латвийской границе пункте пропуска было полностью прекращено. Белорусские пограничники отреагировали на ситуацию и предложили африканцам вернуться на нашу территорию. Изначально иностранные граждане не соглашались прервать свое путешествие. Но спустя 6 часов – в 20:00 – они покинули Евросоюз. На белорусской территории пограничники предоставили иностранцам помещение для отдыха, напоили их чаем, а затем организовали транспорт для возвращения в нашу страну. Несмотря на разрешение ситуации, Латвия возобновила работу лишь спустя более 2,5 часа.

# Граница

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