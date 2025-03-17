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Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая

17 марта 2025 10:36
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С 18 марта в Минске будут ограничивать движение в связи с подготовкой к масштабному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая-2

Уже завтра, 18 марта, стартуют тренировки механизированной колонны, которая примет участие в военном параде 9 Мая. В связи с этим в городе в течение пяти недель на дорогах будут действовать ограничения. Репетиции запланированы на аэродроме Липки.

Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая-4

Артем Чикида, начальник военной автомобильной инспекции Минской военной комендатуры:
В связи с передвижением техники к месту проведения тренировок и обратно в городе Минске на ряде улиц будет вводиться поэтапное полное ограничение движения всех видов транспорта. Движение будет ограничено по улице Основателей, улице Стариновской, улице Скорины, внешнее кольцо Минской кольцевой дороги, поворот к жилому комплексу «Зеленая гавань», автомобильная дорога к аэродрому Липки. Движение будет ограничиваться с 4 часов 50 минут утра до момента перемещения техники – ориентировочно на 1 час.

Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая-6

Вечером транспортные артерии будут перекрывать с 19:50. Ориентировочное время движения колонны – около часа. В это время техника будет возвращаться по маршруту: аэродром Липки – внешнее кольцо МКАД – улицы Франциска Скорины – Стариновская – Основателей. В Минобороны просят учитывать эти ограничения при планировании своего маршрута.

# День Победы

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