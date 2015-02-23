С 23 февраля соотечественников поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечается 23 февраля в Беларуси. 23-е февраля по праву считается всенародным праздником, днём мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия пройдут 23 февраля по всей стране. В Минске торжества начнутся церемонией возложения цветов к обелиску на площади Победы.

С 23 февраля соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Как отметил глава государства: Этот всенародный праздник является символом глубокого уважения ко всем поколениям защитников Отечества и олицетворяет неразрывную связь героического прошлого и настоящего. В год 70-летия Великой Победы День защитников Отечества и Вооруженных Сил приобретает особую значимость. Сегодня Республика Беларусь — независимое суверенное государство, где обеспечены мир, стабильность и согласие. И ни у кого не должно быть сомнений, что так будет и впредь, потому что защита Отечества в нашей стране носит всенародный характер, а Вооруженные Силы всегда готовы адекватно ответить на любые вызовы и угрозы», — говорится в поздравлении главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.