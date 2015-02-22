Минское областное кадетское училище в Слуцке подводит итоги работы за первую в своей истории пятилетку

Новости Беларуси. 23 февраля в Беларуси - День защитника Отечества. В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ - о единственном в Минской области кадетском училище в Слуцке, где с юных лет закаляют характеры и готовят к встрече по военному уставу.

Слуцк еще с советских времен считался городом военных. В районе дислоцировались сразу несколько крупных воинских частей. Потому вопрос, где открыть первое в области кадетское училище, решили сразу.

Учреждение расположилось в здании закрывшегося дома-интерната. И в этом году здесь отметят пятилетний юбилей. Директор кадетского училища Сергей Викторович Метельский подводит первые итоги работы.

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища:

За это время успели совершить три выпуска. У нас сегодня нет ни одного еще лейтенанта, потому что наши выпускники продолжают обучение в учреждениях системы национальной безопасности Республики Беларусь. Но их количество уже достаточно для того, чтобы говорить о нашей успешной работе.

В чем главная задача кадетского училища? Почему сюда стремятся попасть ребята и девушки? На эти другие вопросы вы найдете ответы в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.