Масленица в «Силичах»: звезды белорусской эстрады готовили блины, которые могли попробовать все желающие

Новости Беларуси. Белорусы прощаются с зимой и встречают весну. Масленицу отмечают как в старину — с танцами, песнями и народными обрядами. Только в горнолыжном центра «Силичи», что под Минском, праздник собрал тысячи человек. Рыцарские бои, катание на лошадях, конкурсы, огненная шоу-программа, сжигание чучела и дегустация блинов — забаву по душе нашел себе каждый.

С родных «Раубичей», куда сейчас приковано внимание всех поклонников биатлона, они специально уехали в «Силичи». И не для того, чтобы покататься на лыжах вне юниорского чемпионата, а чтобы отведать вкусных белорусских блинов. Мама Дарьи даже призналась, что для ее крохи Арины, это не просто новые вкусовые открытия, это еще и полезное и здоровое времяпрепровождение.

Вот уже в пятый раз здесь организовывают настоящий праздник, ярко и громко завершая масленичную неделю. Зовут теплую весну и прощаются с зимними морозами. Это действительно масштабное мероприятие в кругу родных и близких. Не пугают ни очереди, ни расстояние от столицы.

Когда-то здесь просто встречали весну-красну, потом был венецианский карнавал, в год проведения чемпионата мира по хоккею, естественно, масленица спортивная. А вот 2015 организаторы праздника, судя по всему, решили украсить звездами. Они здесь, что и говорить, на каждом шагу. Как оказалось, кулинарные предпочтения у них совсем-таки и не звездные.

Сергей Лапковский, певец:

С икрой — это по-буржуйски. Я тоже ребенок Советского Союза, очень люблю блины с вареньем.

Анна Шалютина, певица:

Блины — это вкусно.

Праздничные угощения от звездных команд потом обязательно попробуют все желающие. Пока же румяные кругляши один за другим под зажигательные хиты пополняют тарелки, а вот зрители и главные дегустаторы делятся не только своими предпочтениями, но и веселым, уже весенним настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.