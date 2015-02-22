«Друг познаётся в беде»: история пса, который восьмой год на трассе под Минском ждет погибшего хозяина

Новости Беларуси. В военном деле вопрос преданности — один из ключевых. Как это ни удивительно, но братья наши меньшие иногда способны преподать урок самоотверженности людям. На трассе под Минском собака восьмой год ждет погибшего хозяина. Говорят, его сбила машина. Но верный пес до сих пор, спустя годы, неподалеку от места трагедии.

«Друг познаётся в беде» - эту поговорку безоговорочно можно отнести именно к собакам. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ отыскали несколько трогательных историй о собаках, кошках и невероятных поступках четвероногих друзей человека.

В одну секунду дружелюбный пёс превращается в разъярённого зверя. Бросает всё при звуке машины. Одна из них семь лет назад сбила его хозяина. С тех пор пёс не покидает место его гибели. Патрулирует территорию. Останавливает машины. Гаишник, Радар — так его называют.

Мальчик – это ещё одно его имя. И эту девочку он, можно сказать, вырастил — на момент знакомства она ещё в коляске была. Это внучка Елены Степановны, которая все эти годы его кормит. Всё самое свежее и вкусное — для её Мальчика. Как ребёнка, ещё и уговорить поесть надо.

Говорит, что эта съёмка станет последней – больше не будет показывать, как балует Мальчика. После недавней статьи о нём начиталась комментариев в Интернете. Пока одни желали доброй женщине здоровья, другие исходили ядом по поводу меню собаки. Это ж на свои новогодние столы по ползарплаты не жалко спускать, явно не думая о голодающих детях Африки.

У Радара за годы сложился чёткий распорядок дня. И это следующий пункт в нём. Прогулка с лучшим другом – Самиром. Знает часы выгула и караулит его у подъезда. Идёт впереди, прикрывая от врагов.

Валерий Бондаренко:

Даже люди так не дружат. Два мальчика, кстати — это редкость.

Ночует Радар в этой будке. А первое жилище ему соорудили здесь, около дороги, от которой он поначалу не отходил. Именно тут, по рассказам, погиб его хозяин. Вроде как шёл в больницу, где работал санитаром. Станислав Лазаревич работает здесь 44 года, но такого не припомнит.

Станислав Сакович, заведующий отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:

Может быть, кто-то это связал с давней историей, когда наш доктор по пути на работу на своей машине... Ему стало плохо, и здесь, в этом районе, оборвалась его жизнь ... Собаки у него в машине не было — это достоверно.

Нам пытались помочь в ГАИ Минска, но не смогли – данные слишком скудные. Была ли авария – уже не выяснить. Но всё познаётся в сравнении. Вот, пожалуй, доказательство того, что всё это правда.

Это – пёс Верный из Тольятти. За легендарную преданность ему установили памятник. Он ждал у дороги своих хозяев, погибших в ДТП. Так же бросался на ненавистные машины. Посмотрите, как он это делает. Сравните с поведением Радара.

В обоих случаях попытки забрать собак были бесплодными. Они возвращались к своим дорогам. Верный рядом с ней и умер. Радар стареет. Неравнодушных к его судьбе множество – история разошлась по миру. Минским волонтёрам пишут из Челябинска и Лондона. Когда мы уезжали, позвонили из поселка Сокол.

Есть ли смысл увозить его отсюда? – вопрос пока нерешённый. Вот в Молодечно похожая история закончилась хорошо. Но там был кот. Два месяца на остановке ждал того, кто его бросил. Его забирали, а он убегал обратно, пока не остался у одной женщины. Сейчас, как мы узнали, жив-здоров, папой стал.

Говорят, что кошкам верность не свойственна. Но этот случай не единственный. «Остановочные» коты – уже целое явление. На трассах и в городе видят таких же сидельцев.

Ирина Живаева, СТВ:

Только за последние несколько лет на форумах, в соцсетях были размещены десятки сообщений о таких вот бедолагах, явно брошенных их хозяевами. И это только те, кого заметили, либо они просто не знают, куда им идти и видят в остановке свое единственное укрытие, либо надеются, что за ними вернётся их любимый хозяин.

Анфиса - тоже надеется. До сих пор реагирует на имя бывшей хозяйки. А ведь полтора года прошло.

Валентина Николаевна:

Вот этот домик. Суицид. Молодая, 56 лет.

Анфиса три месяца просидела рядом с этим домом после трагедии с хозяйкой. Вместе со своей мамой-кошкой. Ни к кому не шли, всё в окошки заглядывали, говорит Валентина Николаевна.

При слове «домой» она до сих пор идёт сюда, к своему первому дому. И сама часто ходит. Хотя к нему уже не подобраться. И уже год как живёт она у Валентины Николаевны, которая подкармливала несчастных кошек. И потихоньку приручила.

Кошка-мама уже сменила прописку на минскую. Теперь надеются и Анфису пристроить в добрые руки.

А вот у этой истории, кажется, есть счастливый конец. Вот уже почти месяц, как Мухтар обрёл новую семью. Большую – целый детский дом семейного типа в Быхове. До этого неделю просидел на трассе Минск-Могилев. В ошейнике. На старом бушлате. Такой же ненужный. Выброшенный.

Ольга Шушлакова:

Мне хотелось бы, чтобы этот человек задумался, как он смог оставить эту собаку на привязи. Есть ли у него сердце?

Его подкармливали, но увезти себя он долго не позволял. Ждал. Надеялся. Но, видимо, не стоил бывший хозяин собачьей верности. У Шушлаковых пёс быстро освоился. Говорят, уже как член семьи.

Семья Шушлаковых:

Наш Мухтар большой, он классный. У него добрые глаза.

Эти глаза до сих пор высматривают тех, кого уже никогда не увидят. Эти сердца хранят верность тем, о ком не могут нам рассказать. Если бы они дождались того самого – единственного, как бы они его встретили? Возможно, так ? Так собака радуется хозяйке, которую не видела два года. Ролик посмотрели 40 миллионов раз. Люди умиляются.

Ирина Живаева, СТВ:

Для собак эти звуки становятся настоящим потрясением. Видимо, не только радость от встречи в них, но и другие эмоции – все боль и тоска от разлуки. С друзьями не расставайтесь.