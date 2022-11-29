Не стало лабрадора Фриды, покорившей сердца миллионов

Лабрадор Фрида, покорившая сердца миллионов. Сегодня о ней говорим в прошлом времени. Не стало собаки-спасателя, которая долгое время несла службу в Мексике.

Она ушла на пенсию еще в 2019-м. Собака, известная изготовленными на заказ очками и ботинками, была звездой социальных сетей после поисково-спасательных работ по ликвидации последствий землетрясения в сентябре 2017 года. Она превратилась в источник вдохновения и гордости для мексиканцев.