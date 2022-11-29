Прямой эфир

Не стало лабрадора Фриды, покорившей сердца миллионов

29 ноября 2022 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лабрадор Фрида, покорившая сердца миллионов. Сегодня о ней говорим в прошлом времени. Не стало собаки-спасателя, которая долгое время несла службу в Мексике.

Не стало лабрадора Фриды, покорившей сердца миллионов-1

Она ушла на пенсию еще в 2019-м. Собака, известная изготовленными на заказ очками и ботинками, была звездой социальных сетей после поисково-спасательных работ по ликвидации последствий землетрясения в сентябре 2017 года. Она превратилась в источник вдохновения и гордости для мексиканцев.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Стартапы делились на группы». Куда пришло больше всего заявок в конкурсной программе Белагропромбанка?
29 ноября 2022 15:03

«Стартапы делились на группы». Куда пришло больше всего заявок в конкурсной программе Белагропромбанка?

Японцам разрешили приходить на работу с собаками
29 ноября 2022 15:02

Японцам разрешили приходить на работу с собаками

В Беларуси планируют открыть новое производство по переработке какао-бобов. Что в нём уникального?
29 ноября 2022 14:49

В Беларуси планируют открыть новое производство по переработке какао-бобов. Что в нём уникального?