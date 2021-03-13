Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Токио. Соответствующие заявления он сделал 13 марта в «Раубичах», отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», сообщает БЕЛТА.

Глава государства призвал «не париться» и обратил внимание на политизацию соответствующих вопросов. Один из журналистов в своем вопросе отметил, что МОК не признает Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались. Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо.

Президент также обратил внимание, что Виктор Лукашенко и так уже на протяжении длительного времени фактически работает на посту руководителя НОК.

Александр Лукашенко:

Я там «зонтик» для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне [Олимпийского собрания НОК Беларуси – прим. ред.]: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 – не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше.

Глава государства отметил, что уже начинают поджимать Беларусь по всем фронтам.

Александр Лукашенко:

Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос. Поэтому вы видите, что это все политизировано. Но я же говорил: если мы хотим быть нацией, мы должны выстоять. А еще раньше я говорил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят. Вот оно все и демонстрируется на международной арене. Но бьют сильных. На слабых внимания не обращают.