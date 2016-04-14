С 14 апреля за международные посылки дороже 22 евро придется платить

Новости Беларуси. Международные посылки с сегодняшнего дня белорусы будут получать по новым правилам. Итак, без дополнительных сборов можно заказать бандероль на сумму, не превышающую 22 евро в месяц. Если же стоимость окажется больше, то придется платить пошлину — плюс 30%. Это при условии, что вещи вы заказываете для личного пользования.

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Уменьшение норм беспошлинного ввоза будет в первую очередь направлено на противодействие ввоза таким образом товаров беспошлинно под видом товара для личного пользования и использования в коммерческих целях — для продажи. Соответственно, если лицо будет уже не напрямую заказывать такие посылки, а использовать каких-то посредников, соответственно, эта коммерческая деятельность уже не будет иметь такой выгоды.

К слову, 14 апреля по инициативе Государственного таможенного комитета начнут работать call-центры, где ответят на все вопросы относительно новых правил. Телефоны горячих линий размещены на сайте ГТК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.