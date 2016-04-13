Кроссовки с «вышиванкой»: белорусский орнамент покоряет американских производителей обуви

Новости Беларуси. Белорусский колорит как мировой тренд. Кроссовки с вышиванкой выпустил известный американский производитель спортивных товаров. Новая модель выполнена в нескольких цветовых гаммах — красной, темно-синей и черной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что белорусский орнамент уже давно покорил сердца дизайнеров мировых домов мод. И славянский колорит только набирает обороты, — уверены эксперты фэшн-индустрии.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Вышиванка – очень популярная тема на сегодняшний день. И различные мировые бренды эксплуатируют эту тему. На Неделе высокой моды была представлена прекрасная коллекция, которая была полностью в вышиванках. Также в Польше есть бренды, которые работают с вышиванками и очень успешно продают свои сумки. Настроение народности началось несколько сезонов назад. В принципе, сейчас можно с уверенностью сказать, что это тренд, который можно с гордостью носить и гордиться своей страной.