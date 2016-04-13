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В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием

13 апреля 2016 18:24
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Новости Беларуси. Эхо войны. В мемориальном комплексе «Тростенец» митинг-реквием, приуроченный к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, собрал ветеранов, представителей общественных объединений и молодых минчан.

Концлагерь «Тростенец» является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти. Всего за годы Второй мировой войны здесь было убито 206 500 человек всех возрастов и национальностей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 

# общество # Беларусь помнит

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