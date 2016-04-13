В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием

Новости Беларуси. Эхо войны. В мемориальном комплексе «Тростенец» митинг-реквием, приуроченный к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, собрал ветеранов, представителей общественных объединений и молодых минчан.

Концлагерь «Тростенец» является четвёртым по числу уничтоженных в нём людей. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти. Всего за годы Второй мировой войны здесь было убито 206 500 человек всех возрастов и национальностей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

