Мингорисполком: Путевки в детские загородные оздоровительные лагеря удешевят

Новости Беларуси. Мингорисполком принял решение об удешевлении стоимости путевок в детские загородные оздоровительные лагеря за счет частичной компенсации.

В этом году дотация на одну путевку составит 790 тысяч рублей.

При этом воспользоваться ей смогут дети работников предприятий и организаций коммунальной собственности Мингорисполкома. По предварительным оценкам, это почти 3 тысячи юных жителей столицы.

К летнему сезону 2016 года запланировано открыть 35 загородных детских оздоровительных лагерей. В настоящее время предприятия и организации активно готовятся ко встрече детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.