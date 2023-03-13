С 13 по 15 марта пройдёт акция ко Дню Конституции. Лучшим школьникам вручат паспорта

Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси!» Республиканская акция ко Дню Конституции начинается сегодня, 13 марта, по всей стране. По традиции путевки во взрослую жизнь – паспорта гражданина – получат 14-летние юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое мероприятие состоится в Конституционном суде, ведь именно он охраняет права и свободы белорусов, защищает конституционный строй. Героями торжества станут юные представители каждой области и столицы. Паспорта им вручат председатель суда Петр Миклашевич и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Молодежный союз инициировал патриотическую акцию в 2004 году. Государственный праздник – День Конституции – в Беларуси отметят 15 марта.