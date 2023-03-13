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С 13 по 15 марта пройдёт акция ко Дню Конституции. Лучшим школьникам вручат паспорта

13 марта 2023 06:50
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Новости Беларуси. «Мы – граждане Беларуси!» Республиканская акция ко Дню Конституции начинается сегодня, 13 марта, по всей стране. По традиции путевки во взрослую жизнь – паспорта гражданина – получат 14-летние юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 13 по 15 марта пройдёт акция ко Дню Конституции. Лучшим школьникам вручат паспорта-1

Первое мероприятие состоится в Конституционном суде, ведь именно он охраняет права и свободы белорусов, защищает конституционный строй. Героями торжества станут юные представители каждой области и столицы. Паспорта им вручат председатель суда Петр Миклашевич и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Молодежный союз инициировал патриотическую акцию в 2004 году. Государственный праздник – День Конституции – в Беларуси отметят 15 марта.

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукьянов # Петр Миклашевич # Фотофакт

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