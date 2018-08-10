Бюджет Беларуси от налогового маневра России может потерять Br600 млн

Новости Беларуси. С 2019 года вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0 %, одновременно на величину снижения экспортных пошлин будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтепродукты соседней страны при открытых границах могут вытеснить с отечественного рынка нефтепродукты наших предприятий. Это также может лишить Беларусь возможности конкурировать на рынке нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Консультации с российской стороной помогут найти механизмы компенсации в рамках двусторонних отношений, что позволит обеспечить равные условия конкуренции.