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Бюджет Беларуси от налогового маневра России может потерять Br600 млн

10 августа 2018 16:54
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Новости Беларуси. С 2019 года вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0 %, одновременно на величину снижения экспортных пошлин будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтепродукты соседней страны при открытых границах могут вытеснить с отечественного рынка нефтепродукты наших предприятий. Это также может лишить Беларусь возможности конкурировать на рынке нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Консультации с российской стороной помогут найти механизмы компенсации в рамках двусторонних отношений, что позволит обеспечить равные условия конкуренции.

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# Нефть в Беларуси # Экономика

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