12 августа в Беларуси пройдут дожди, воздух нагреется до +27°С

Новости Беларуси. 12 августа в Беларуси ожидаются кратковременные дожди.

Согласно информации Белгидромета, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром почти по всей стране, а днём – по северу республики пройдут непродолжительные дожди. В некоторых районах возможны грозы.

Ветер будет порывистый, южный с переходом на западный. Днём порывы могут достигать от 15 до 18 м/с.

Ночью и утром синоптики прогнозируют +13… +18°С. Днём столбик термометра будет показывать +19… +26°С, по юго-востоку Беларуси воздух нагреется до +27°С.