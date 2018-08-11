Прямой эфир

12 августа в Беларуси пройдут дожди, воздух нагреется до +27°С

11 августа 2018 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 августа в Беларуси ожидаются кратковременные дожди.  

Согласно информации Белгидромета, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром почти по всей стране, а днём – по северу республики пройдут непродолжительные дожди. В некоторых районах возможны грозы.  

Ветер будет порывистый, южный с переходом на западный. Днём порывы могут достигать от 15 до 18 м/с.  

Ночью и утром синоптики прогнозируют +13… +18°С. Днём столбик термометра будет показывать +19… +26°С, по юго-востоку Беларуси воздух нагреется до +27°С.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»
11 августа 2018 12:18

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси
11 августа 2018 11:41

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси

11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны
10 августа 2018 21:11

11 августа движение на аварийном мосту в Лошице закрывают в обе стороны