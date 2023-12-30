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Развлекательная программа и фантастические шоу. Вот как Минск готовится к встрече Нового года

30 декабря 2023 11:31
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Развлекательная программа, уютные гостевые домики и фантастические шоу от ведущих артистов страны. Минск уже готов встречать 2024 год.

Развлекательная программа и фантастические шоу. Вот как Минск готовится к встрече Нового года-1

Закружимся в веселом хороводе. Место встречи – Верхний город. Время – 17:00. А после дискотеки не забудьте заглянуть и на улицу Раковскую.

Развлекательная программа и фантастические шоу. Вот как Минск готовится к встрече Нового года-4

Павел Дворецкий, директор государственного учреждения «Минскконцерт»:
На площадке Раковская, 25 мы взаимодействуем с нашей «Белпочтой». Будут разыгрываться открытки новогодние путем викторины, каждый, кто выиграет открытку, сможет написать новогоднее послание и отпустить его в почтовый ящик, можно будет бесплатно разослать по нашей стране.

Подробности в видео.

# Новый год # общество # Вероника Макаревич # Павел Дворецкий

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