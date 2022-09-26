Новости Беларуси. С 1 октября белорусы смогут начать копить себе дополнительную пенсию. В стране вступает в силу указ о добровольном пенсионном страховании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник самостоятельно определяет, какую сумму из заработка каждый месяц отправлять на счет для накопления. Размер взноса может составлять от 1 до 10 %. Такие же выплаты будет переводить и наниматель. Начать копить на вторую пенсию можно за 3 года до наступления пенсионного стажа. Заключать договор на добровольное страхование могут все, кто делает ежемесячные отчисления в фонд социальной защиты.

Сергей Андриевич, генеральный директор страховой компании: Чем раньше ты вступишь в эту систему, тем дольше деньги будут накапливаться и в большем объеме. Соответственно, и при выходе на пенсию размер пенсии будет больше. Так, при средней зарплате, например, в 1 400 рублей и выборе страхового тарифа в размере 3+3 процента, если 20 лет до наступления пенсионного возраста, то это порядка 1 200 рублей в месяц в течение 5 лет будет получать человек.

Наталия Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Эта система – новация. Почему? Потому что человек участвует в формировании своей дополнительной пенсии с участием софинансирования государства. Выражая желание участвовать в этой системе, государство путем формирования его финансового пула, накопления финансового пула – оно так же, на такую же долю перечисляет средства, предприятие «Стравита», но не более 3 % от его заработной платы.

Взносы будут начисляться и накапливаться на именном лицевом счете страхователя. Далее их разместят в государственные ценные бумаги или депозиты. Это позволит защитить средства граждан от инфляции.