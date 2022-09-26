Оплата сдельная. Хозяйства Минской области приглашают на сезонные работы

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области трудоустроены более 11 тысяч человек. Наиболее востребованы рабочие профессии: водитель, повар, механизатор. Большим спросом пользуются и сезонные работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на уборке урожая в Стародорожском районе работают более 40 человек. Они задействованы на полях со свеклой, морковью и картофелем. Для участия в сельхозработах необходимо обратиться в службу занятости и получить направление. Доставка до хозяйства и обратно бесплатная. Группы отправляют каждый будний день. Оплата сдельная: чем больше собрал, тем больше заработал. Расчет ежедневный. К примеру, на уборке огурцов платят за количество наполненных овощами ящиков, на свекольном – сеток.

Наталья Климович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома:

Общественные работы – это сезонные работы. По весне наши граждане помогают в уборке камней с полей. Если мы говорим об осеннем сезоне, то это уборка овощей, благоустройство территории сельских хозяйств. Необходимо прийти в службу занятости, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании.