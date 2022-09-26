В Верхнем городе могут запретить передвигаться на электросамокате

Новости Беларуси. ГАИ предлагает ввести в отдельных частях Минска зоны ограничения скорости для шеринговых средств персональной мобильности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для электросамокатов, гироскутеров и сегвеев планируют определить три зоны: со скоростью не более 20 километров в час, «тихую» – с ограничением до 15 километров в час, а также запретить движение с 20:00 пятницы до 8:00 понедельника на территории Верхнего города. Это связано с большим количеством пешеходов в этих местах и узкими тротуарами. Также в планах оборудовать дополнительные парковочные места на Цнянском водохранилище.

Денис Леванович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Немаловажный вопрос – это повышение безопасности дорожного движения вблизи одной из самых главных и крупных зон отдыха граждан. Это Цнянское водохранилище. В части обеспечения реализации дополнительных мероприятий повышения комфорта посетителей зоны отдыха на транспортных средствах, пешеходов и пользователей средств персональной мобильности.

Также стоит задача организовать безбарьерную среду во всем городе. На главных улицах и проспектах идет понижение бортового камня. Всего будет выполнено более 400 понижений.