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С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской

31 октября 2025 18:08
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Раньше срока. Движение на путепроводе между проспектом Независимости и улицей Московской планируют запустить 1 ноября с 04:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской-2

После ремонта длина и ширина транспортной артерии остались прежними, но надежность возросла в разы. Были проведены работы по благоустройству: уложены тротуары, установлены перила и смонтировано наружное освещение. Напомним, ремонт моста начался в феврале. Работы велись в круглосуточном режиме, что позволило сократить сроки.

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
По проекту ремонтные работы должны были осуществляться в пределах 30 месяцев, но мы смогли это сделать в течение 9. Это очень архиважная артерия, которая соединяет улицу Московскую и проспект Независимости, мы стремились к тому, чтобы в максимально короткие сроки эти неудобства для жителей столицы и гостей устранить.

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской-6

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Капитальный ремонт включал в себя демонтаж существующего пролетного строения всего – это почти 289 метров путепровода, также была изменена расчетная схема, часть осталась в виде железобетонных балок, а центральная часть длиной 150 метров была заменена на металложелезобетон. В текущем году мы планируем еще закончить ремонт моста через реку Свислочь по улице Голодеда.

Путепровод на проспекте Независимости построили в 1963 году. Тогда он отвечал требованиям времени, но в наши дни нагрузка на дорожное полотно возросла. Поэтому необходима была модернизация. Всего в Минске 106 путепроводов и мостов.

# Олег Корзун # Ремонт # Сергей Панев

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