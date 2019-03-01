Прямой эфир

С 1 марта вода, канализация и электричество оплачиваются по единому льготному тарифу

01 марта 2019 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала марта платежи за некоторые виды коммунальных услуг для всех начисляются по новой системе. Отменяется дифференцированная оплата за техобслуживание жилых домов, водоснабжение и канализацию, а также за электрическую энергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что больше не существует лимитов, потребление сверх которых оплачивалось по полным тарифам. Теперь, если в квартире прописан хотя бы один человек, за всю потребленную, например, воду, плата будет начисляться по льготному тарифу. Жировки с этими изменениями придут в апреле.

Больше новостей экономики за 1 марта здесь.

# Коммунальное хозяйство # общество # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»
01 марта 2019 14:19

Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»

Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»
01 марта 2019 12:10

Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях
01 марта 2019 11:50

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях