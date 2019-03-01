Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»

Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией «Большого разговора» во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях. Интерес, без преувеличения, огромный. Понятно, что услышать мнение белорусского лидера в режиме онлайн, без купюр, старался каждый.

Элина Дроздовская, студентка Международного университета «МИТСО»:

В первую очередь меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен, так называемых фэйкньюс, которые сейчас распространяются очень быстро. Это имеет существенное влияние на нашу жизнь.