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Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»

01 марта 2019 14:19
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Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией «Большого разговора» во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»-1

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях. Интерес, без преувеличения, огромный. Понятно, что услышать мнение белорусского лидера в режиме онлайн, без купюр, старался каждый.

Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»-4

Элина Дроздовская, студентка Международного университета «МИТСО»:
В первую очередь меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен, так называемых фэйкньюс, которые сейчас распространяются очень быстро. Это имеет существенное влияние на нашу жизнь. 

Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»-7

Ярослав Алексеев, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы должны понимать мнение нашего Президента, чтобы в дальнейшем мы могли также участвовать в осуществлении государственной политики. 

Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»-10

Александр Островский, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Очень много было сказано про Союзное государство, отношения Беларуси и России. Что Беларусь открыта для сотрудничества. В свою очередь, другие партнеры не предоставляют таких же возможностей и открытостей, которые предоставляет наша страна.

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# Большой разговор с Президентом # общество # Владислав Горбанёв # Элина Дроздовская # Ярослав Алексеев # Александр Островский # Диана Рыськова # Фотофакт

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