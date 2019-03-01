Новости экономики за 01.03.2019

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ГОРЕЦКАЯ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ЗАРАБОТАЛА 1,1 МЛН. РУБЛЕЙ

Горецкая сельхозакадемия в 2018 году установила абсолютный рекорд за все время своего существования по количеству заработанных денег. Был заключен 61 договор на общую сумму более 1 миллиона рублей. Такие цифры, по мнению руководства вуза, говорят о том, что проведенные в последнее время научные исследования имеют высокую актуальность и нашли широкое применение в сельскохозяйственном производстве.

Заработанные средства преимущественно вкладываются в развитие научно-производственной базы, а также направляются на материальное стимулирование ученых.