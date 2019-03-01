Новости экономики за 01.03.2019

Новости Беларуси. Кто будет платить за воду по льготным тарифам? Когда возможны перерывы в работе ЕРИП? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 марта вода, канализация и электричество оплачиваются по единому льготному тарифу
Новости Беларуси. Кто будет платить за воду по льготным тарифам? Когда возможны перерывы в работе ЕРИП? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 марта вода, канализация и электричество оплачиваются по единому льготному тарифу
ГОРЕЦКАЯ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ЗАРАБОТАЛА 1,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Горецкая сельхозакадемия в 2018 году установила абсолютный рекорд за все время своего существования по количеству заработанных денег. Был заключен 61 договор на общую сумму более 1 миллиона рублей. Такие цифры, по мнению руководства вуза, говорят о том, что проведенные в последнее время научные исследования имеют высокую актуальность и нашли широкое применение в сельскохозяйственном производстве.
Заработанные средства преимущественно вкладываются в развитие научно-производственной базы, а также направляются на материальное стимулирование ученых.
БЕЛАРУСЬ – КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК СЫРА И ТВОРОГА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Более 80 % импортного сыра и творога на российском рынке ввезено из Беларуси. Только за 2018 год наша страна поставила в Россию 225 тысяч тонн этих продуктов на общую сумму почти 800 миллионов долларов.