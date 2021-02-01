«С 1 февраля все мамы, которые выписываются, получат такую коробочку». В роддомах Минска стартовала акция «MАМА PRO»

Новости Беларуси. Вниманием и подарками в эти дни окружены минчанки, подарившие миру новые жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятой больнице новоиспеченных мам поздравили с пополнением в семействе.

В рамках проекта «MАМА PRO» женщинам по традиции вручили наборы для малыша и мамы. Подгузники, влажные салфетки, капсулы для стирки детского белья, ополаскиватели – все это для матери и ребенка как нельзя кстати.

Организаторы акции – Белорусский союз женщин, Минздрав и бренды-партнеры – готовы активно поддерживать белорусок на всех этапах материнства как при планировании беременности, так и после родов.

Юлия Тетерина, многодетная мама:

Получение подарков – всегда приятно. Я не ожидала, но очень приятно получить подарок. Я только вчера родила. У меня есть еще дети, это третий ребенок. Родился у меня мальчик, третий мальчик. С именем мы еще не определились, еще в процессе обдумывания, скажем так. И хотела бы пожелать всем женщинам стать мамой.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этом году у нас стартует третья акция «Коробка для мамы». Для себя могу сказать, что я участвовала во всех трех акциях. И это очень приятно – видеть счастливые глаза наших женщин.

Диана Мардас, руководитель проекта «MАМА PRO»:

С 1 февраля все мамы Минска, которые родили малыша и выписываются, получат такую коробочку. Мы рассчитываем примерно на две тысячи коробок ежемесячно в Минске, с середины весны мы рассматриваем выход на областные города.