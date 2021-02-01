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Наталья Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов

01 февраля 2021 17:20
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Новости Беларуси. Новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов-1

Диалоговая площадка собрала председателей районных Советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей. Участники выступили с предложением модернизировать органы местного самоуправления и укрепить их экономическую самостоятельность. Среди инициатив депутатского корпуса – создание местного бюджета, деньги из которого будут направляться на проекты в сельской местности.

Наталья Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов-4

Татьяна Шехтер, председатель районного Совета депутатов Кормянского района:
Сельские Советы – это первичный уровень. Я считаю необходимым, чтобы органы территориального общественного самоуправления взяли на себя эти функции. В законе о местном управлении и самоуправлении, статьей 26 прописаны основные функции, цели и задачи работы органов территориального общественного самоуправления – это и благоустройство, и помощь оказания профилактики правонарушений, преступлений, работа с семьями. Для меня важно, чтобы эти органы территориального общественного самоуправления оставались, работали эффективно. И мы в первую очередь заинтересованы в этой результативности и эффективности этой работы. 

Наталья Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов-7

Развитие здравоохранения, образования, поддержка многодетных семей – эти вопросы в приоритете работы органов местного самоуправления.  

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Татьяна Шехтер # Фотофакт

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