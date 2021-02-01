Наталья Кочанова провела совещание с председателями областных и районных Советов депутатов

Диалоговая площадка собрала председателей районных Советов, исполнительных комитетов и руководителей из областей. Участники выступили с предложением модернизировать органы местного самоуправления и укрепить их экономическую самостоятельность. Среди инициатив депутатского корпуса – создание местного бюджета, деньги из которого будут направляться на проекты в сельской местности.

Татьяна Шехтер, председатель районного Совета депутатов Кормянского района:

Сельские Советы – это первичный уровень. Я считаю необходимым, чтобы органы территориального общественного самоуправления взяли на себя эти функции. В законе о местном управлении и самоуправлении, статьей 26 прописаны основные функции, цели и задачи работы органов территориального общественного самоуправления – это и благоустройство, и помощь оказания профилактики правонарушений, преступлений, работа с семьями. Для меня важно, чтобы эти органы территориального общественного самоуправления оставались, работали эффективно. И мы в первую очередь заинтересованы в этой результативности и эффективности этой работы.