Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси нам рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.

Сергей Хахомов : Думаю, что да. От вас у нас нет секретов. Это так называемая безэховая камера.

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины , делегат VI Всебелорусского народного собрания: Могу привести пример, что буквально в феврале завершается проект, который проводится лабораторией физико-волновых процессов совместно с китайскими коллегами?

Александр Добриян:

Эха здесь нет, ничего не слышно, в том числе и электромагнитные волны.

Сергей Хахомов:

Совершенно верно. В общем-то, это не на акустический диапазон направлено, а на поглощение электромагнитных волн. Здесь создаются необычные материалы, свойства которых нельзя найти среди природных материалов.

В частности, совместный проект с китайскими партнерами, он еще в этом месяце продолжается. Вот, это так называемые планарные спирали, выполненные по методу печатных плат.