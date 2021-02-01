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Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент

01 февраля 2021 17:23
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Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси нам рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.

Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент-1

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:  
Могу привести пример, что буквально в феврале завершается проект, который проводится лабораторией физико-волновых процессов совместно с китайскими коллегами?  

Александр Добриян, корреспондент:
Можно прямо сейчас посмотреть?

Сергей Хахомов:
Думаю, что да. От вас у нас нет секретов. Это так называемая безэховая камера.

Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент-4

Александр Добриян:
Эха здесь нет, ничего не слышно, в том числе и электромагнитные волны.

Сергей Хахомов:
Совершенно верно. В общем-то, это не на акустический диапазон направлено, а на поглощение электромагнитных волн. Здесь создаются необычные материалы, свойства которых нельзя найти среди природных материалов.

В частности, совместный проект с китайскими партнерами, он еще в этом месяце продолжается. Вот, это так называемые планарные спирали, выполненные по методу печатных плат. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Хахомов # Александр Добриян # Фотофакт

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