Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент
Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси нам рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Могу привести пример, что буквально в феврале завершается проект, который проводится лабораторией физико-волновых процессов совместно с китайскими коллегами?
Александр Добриян, корреспондент:
Можно прямо сейчас посмотреть?
Сергей Хахомов:
Думаю, что да. От вас у нас нет секретов. Это так называемая безэховая камера.
Александр Добриян:
Эха здесь нет, ничего не слышно, в том числе и электромагнитные волны.
Сергей Хахомов:
Совершенно верно. В общем-то, это не на акустический диапазон направлено, а на поглощение электромагнитных волн. Здесь создаются необычные материалы, свойства которых нельзя найти среди природных материалов.
В частности, совместный проект с китайскими партнерами, он еще в этом месяце продолжается. Вот, это так называемые планарные спирали, выполненные по методу печатных плат.