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С 1 декабря все автомобили должны перейти на зимнюю резину

27 октября 2025 06:37
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Ответственность белорусских автовладельцев возрастает постоянно. Закон теперь призывает к осторожности прямым предписанием. С 1 декабря и до 1 марта все автомобили должны быть исключительно с зимней резиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 декабря все автомобили должны перейти на зимнюю резину-2

Если еще пять лет назад сигналом к действию «переобуться» был первый снег, то сегодня на шиномонтаже замену шин начали проводить еще в конце сентября. Температура опустилась до +7, а это значит, что летняя резина на дороге – уже не просто оплошность, а реальный риск.

С 1 декабря все автомобили должны перейти на зимнюю резину-4

Алексей Рытиков, начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство отвердеть, через некоторое время полностью теряет пластичность. Значительно ухудшается способность тормозить, моментально возрастает риск аварии. Всесезонные шины разработаны для более мягкого климата, где средняя температура близка к нулю. Для нашего климата они не подходят.

С учетом понижения температуры, работа Госавтоинспекции направлена на профилактическую разъяснительную работу. Лучше перейти на зимнюю резину заранее. Менять шины можно уже, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5, +7 градусов.

С 1 декабря все автомобили должны перейти на зимнюю резину-6

Артем Родькин, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
С 1 сентября вступили изменения в правила дорожного движения, и теперь всесезонные шины использовать запрещено. Можно использовать зимние шины с такими обозначениями. Горная вершинка с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также с одним из знаков M.S, M+S, M и S. При этом остаточная глубина рисунка протектора не должна составлять менее четырех миллиметров.

В связи с нововведением в некоторых шиномонтажных мастерских запись уже до конца ноября. Как отмечают специалисты, сегодня больше половины автовладельцев выбирают шины белорусского производства.

# ГАИ # Автомобили # зима

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