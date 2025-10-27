С 1 декабря все автомобили должны перейти на зимнюю резину

Ответственность белорусских автовладельцев возрастает постоянно. Закон теперь призывает к осторожности прямым предписанием. С 1 декабря и до 1 марта все автомобили должны быть исключительно с зимней резиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если еще пять лет назад сигналом к действию «переобуться» был первый снег, то сегодня на шиномонтаже замену шин начали проводить еще в конце сентября. Температура опустилась до +7, а это значит, что летняя резина на дороге – уже не просто оплошность, а реальный риск.

Алексей Рытиков, начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство отвердеть, через некоторое время полностью теряет пластичность. Значительно ухудшается способность тормозить, моментально возрастает риск аварии. Всесезонные шины разработаны для более мягкого климата, где средняя температура близка к нулю. Для нашего климата они не подходят. С учетом понижения температуры, работа Госавтоинспекции направлена на профилактическую разъяснительную работу. Лучше перейти на зимнюю резину заранее. Менять шины можно уже, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5, +7 градусов.