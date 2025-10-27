Взаимодействие для повышения профессионализма. В рамках официального визита делегации МВД Беларуси во Вьетнам прошла рабочая встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с директором Управления общественной безопасности Хошимина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили обмен делегациями и экспертами, оперативное предоставление информации, проведение совместных мероприятий. Подписан меморандум о взаимопонимании. МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама.