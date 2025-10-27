Прямой эфир

МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама

27 октября 2025 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Взаимодействие для повышения профессионализма. В рамках официального визита делегации МВД Беларуси во Вьетнам прошла рабочая встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с директором Управления общественной безопасности Хошимина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили обмен делегациями и экспертами, оперативное предоставление информации, проведение совместных мероприятий. Подписан меморандум о взаимопонимании. МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама.

МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама-2

В субботу в Ханое состоялась конференция высокого уровня ООН. В соответствии с полномочиями, предоставленными указом Президента, министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в подписании конвенции ООН против киберпреступности. Документ призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий.

Также глава МВД Беларуси провел ряд переговоров с коллегами из других стран. На встрече с Генсеком Компартии Вьетнама обсуждены вопросы борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, наркоторговлей, нелегальной миграцией, шла речь о сотрудничестве в социально-экономической сфере.

# МВД Беларуси # Беларусь-Вьетнам

Другие новости рубрики

Все новости
Белый дом продолжает быть оптимистом в украинском вопросе – эксперт из США
26 октября 2025 19:45

Белый дом продолжает быть оптимистом в украинском вопросе – эксперт из США

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер
26 октября 2025 19:17

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ
26 октября 2025 19:07

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ