Взаимодействие для повышения профессионализма. В рамках официального визита делегации МВД Беларуси во Вьетнам прошла рабочая встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с директором Управления общественной безопасности Хошимина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили обмен делегациями и экспертами, оперативное предоставление информации, проведение совместных мероприятий. Подписан меморандум о взаимопонимании. МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама.
В субботу в Ханое состоялась конференция высокого уровня ООН. В соответствии с полномочиями, предоставленными указом Президента, министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в подписании конвенции ООН против киберпреступности. Документ призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий.
Также глава МВД Беларуси провел ряд переговоров с коллегами из других стран. На встрече с Генсеком Компартии Вьетнама обсуждены вопросы борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, наркоторговлей, нелегальной миграцией, шла речь о сотрудничестве в социально-экономической сфере.