III Минская Международная конференция по евразийской безопасности состоится 28-29 октября

Эта неделя пройдет под знаком глобального диалога о равноправии и сотрудничестве. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта неделя пройдет под знаком глобального диалога о равноправии и сотрудничестве. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее мероприятия состоятся во вторник и среду. Ведущая международная площадка для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности – форум созывается по инициативе Президента Беларуси.
Обеспечение безопасности и сохранение мира – абсолютный приоритет. Об этом Александр Лукашенко говорил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в начале октября.
Лукашенко на саммите СНГ: абсолютный приоритет – это сохранение мира на пространстве Содружества. Читайте здесь.
Как отметил тогда глава нашего государства, мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они – необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира.
Участники Минской конференции уже прибывают в белорусскую столицу. Так, сегодня начинается рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На полях форума планируется проведение тематических мероприятий, включая панель о перспективах коллективной безопасности в Евразии и сессию «Миграция в современных международных отношениях: на пути к более упорядоченному и безопасному перемещению людей». Анонсировано участие высоких должностных лиц, руководства исполнительных структур действующих на континенте интеграционных объединений, представителей академического и экспертного сообщества.