III Минская Международная конференция по евразийской безопасности состоится 28-29 октября

Эта неделя пройдет под знаком глобального диалога о равноправии и сотрудничестве. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее мероприятия состоятся во вторник и среду. Ведущая международная площадка для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности – форум созывается по инициативе Президента Беларуси.

Обеспечение безопасности и сохранение мира – абсолютный приоритет. Об этом Александр Лукашенко говорил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в начале октября.