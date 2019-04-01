«Предложила сделать оригами и попробовать их продать»: как в БГУ обучают старшеклассников основам экономики

У Белорусского государственного университета есть своя традиция – на факультетах практикуют углублённое изучение предметов для старшеклассников. В феврале этого года к 20-летнему юбилею экономического факультета свои двери открыла «Школа юных экономистов». Более 100 старшеклассников из столичных школ и гимназий получили возможность на протяжении четырёх месяцев постигать азы банковской системы, особенности работы аудиторских, консалтинговых и финансовых компаний.

Ирина Карачун, заведующая кафедрой корпоративных финансов экономического факультета БГУ:

Наша цель была – это, во-первых, профессиональная ориентация. Мы стараемся, чтобы это было не сухое чтение лекций. Обязательно готовятся различные конкурсы, викторины на занятиях, какие-то игры, приглашаем тех, кто работают в сфере экономики, финансов, тесно сотрудничаем с коммерческими банками.

Ученики школы оттачивают гранит экономической науки по субботам, что позволяет совмещать обучение со своим основным учреждением образования. В роли преподавателей – студенты, от того на занятиях меньше официоза – больше творчества. Джейн Нестеренко, студентка 3 курса экономического факультета БГУ, преподаватель «Школы юных экономистов»:

С ребятами я стараюсь помочь им разобраться, что такое экономика в различных экономических понятиях. Мы стараемся дать базовые знания при помощи различных игр. У меня был опыт, когда ребята просто не понимали и я предложила сделать оригами и попробовать их продать.

За плечами два месяца обучения и ребята готовы поделиться впечатлениями. Полина Соловьева, ученица «Школы юных экономистов» при БГУ:

Это прекрасный опыт узнать больше об экономике, стать финансово грамотным. Также к нам приходит много гостей, последним был председатель Ассоциации белорусских банков.

Андрей Новицкий, ученик «Школы юных экономистов» при БГУ:

Я считаю, что экономика является одной из важных дисциплиной в сфере жизни общества. И быть финансово грамотным – обязанность любого гражданина нашей страны.

Для абитуриентов это отличный шанс познакомиться с будущей специальностью и усовершенствовать свои знания к моменту сдачи вступительных экзаменов. Ксения Разуванова, заведующая учебной лабораторией кафедры корпоративных финансов экономического факультета БГУ:

Будущий студент должен более рационально подходить и здраво, и внутренне чувствовать, на какую специальность и на какой факультет он идёт. Возможно, позанимавшись, он решит, что это интересно, это здорово, но я хочу больше быть чистым математиком, почему и нет. А где-то, возможно, он загорится и, действительно, захочет связать свою жизнь с экономикой.

Выпускники школы юных экономистов гарантировано получат дополнительный бонус не только при поступлении, но и по жизни, даже если связать свой путь с экономикой не удастся. Елена Васенкова, заместитель декана по учебной работе БГУ:

Слушатели, прослушав курс, пройдя обучение, смогут применить полученные знания на практике. Это необязательно поступление в вуз. Это может быть собственное дело, помощь родителям либо свой проект.