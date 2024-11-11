Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём Независимости

Несмотря на различные сложности, судьба предначертала нашим народам жить рядом, укреплять сотрудничество и дружбу, общее христианское и культурное наследие, широкие связи в разнообразных отраслях. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя народ Польши с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшние потрясения геополитического и регионального характера, жертвами которых становятся обычные люди, в очередной раз напоминают нам про высокую цену мира и подтверждают безальтернативность сохранения взаимоуважительных и добрососедских отношений. Именно поэтому Беларусь делает все, чтобы упростить путешествия, создать дополнительные возможности для отдыха, посещения родных и близких, налаживания полезных экономических связей. Шаг за шагом, по мере того как все больше поляков приезжают в нашу страну в рамках безвизового режима, укрепляется народная дипломатия, растет необходимость возвращения к нормальным отношениям на межгосударственном уровне. Верю, что скоро эта естественная потребность обоих обществ будет реализована. Минск готов продолжать работу в данном направлении.