С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком

Алеся Лакина, ведущая: Я тут задумалась, почему так популярны блогеры. Наверное, потому, что каждому из нас интересно подсматривать за чьей-то жизнью. Отправимся в гости к тому, за чьей жизнью ежедневно смотрят сотни тысяч людей. Речь о Юрие Максимчике.

Юрий Максимчик, блогер:

Вот, показываю. Приготовили жареное яйцо. Мы сегодня с Сашкой дома. Когда я дома с малышкой, всегда утром жарю ей куриное яйцо. Мы завтракаем, делаем прическу, снимаем крутой ролик.

– Вместе снимаете?

– Конечно! Бывают такие моменты, когда надо снять не на фронтальную камеру. И я ей всегда говорю: Сашка, нажимай. Она нажимает, я отыграю. «Сашка, выключай!» И она выключает. А когда мне надо на работу, то мы тоже быстренько кушаем, жена уходит чуть пораньше, собираемся в садик.