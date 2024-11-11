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С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком

11 ноября 2024 10:07
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Доброе утро понедельника! Рубрика «Утренний созвон» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком-2

Алеся Лакина, ведущая:
Я тут задумалась, почему так популярны блогеры. Наверное, потому, что каждому из нас интересно подсматривать за чьей-то жизнью. Отправимся в гости к тому, за чьей жизнью ежедневно смотрят сотни тысяч людей. Речь о Юрие Максимчике.

Телезрителям интересно, как начинают свое утро знаменитые блогеры. Поэтому делись!

С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком-4

Юрий Максимчик, блогер:
Вот, показываю. Приготовили жареное яйцо. Мы сегодня с Сашкой дома. Когда я дома с малышкой, всегда утром жарю ей куриное яйцо. Мы завтракаем, делаем прическу, снимаем крутой ролик.
– Вместе снимаете?
– Конечно! Бывают такие моменты, когда надо снять не на фронтальную камеру. И я ей всегда говорю: Сашка, нажимай. Она нажимает, я отыграю. «Сашка, выключай!» И она выключает. А когда мне надо на работу, то мы тоже быстренько кушаем, жена уходит чуть пораньше, собираемся в садик.

Подробнее смотрите в видео.

# блогеры # Юрий Максимчик # Алеся Лакина

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