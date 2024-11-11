С чего начинается утро настоящего хлопца с района? Созвонились с блогером Юрием Максимчиком

Доброе утро понедельника! Рубрика «Утренний созвон» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Доброе утро понедельника! Рубрика «Утренний созвон» в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Алеся Лакина, ведущая:
Я тут задумалась, почему так популярны блогеры. Наверное, потому, что каждому из нас интересно подсматривать за чьей-то жизнью. Отправимся в гости к тому, за чьей жизнью ежедневно смотрят сотни тысяч людей. Речь о Юрие Максимчике.
Телезрителям интересно, как начинают свое утро знаменитые блогеры. Поэтому делись!
Юрий Максимчик, блогер:
Вот, показываю. Приготовили жареное яйцо. Мы сегодня с Сашкой дома. Когда я дома с малышкой, всегда утром жарю ей куриное яйцо. Мы завтракаем, делаем прическу, снимаем крутой ролик.
– Вместе снимаете?
– Конечно! Бывают такие моменты, когда надо снять не на фронтальную камеру. И я ей всегда говорю: Сашка, нажимай. Она нажимает, я отыграю. «Сашка, выключай!» И она выключает. А когда мне надо на работу, то мы тоже быстренько кушаем, жена уходит чуть пораньше, собираемся в садик.
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