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Рынков хватает, надо раскручиваться! Что Лукашенко обсудил с управляющим делами Президента?

02 февраля 2024 16:47
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента. Прежде глава государства внимательно изучил работу вверенных организаций, но, несмотря на довольно неплохие результаты, ориентирует смотреть не только на общие цифры, но видеть и проблемы отстающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Назаров работает в должности второй год. Перед ним ставилось много задач, которые со временем конкретизировались и уточнялись. Поэтому и круг вопросов для сегодняшнего разговора широкий.

Рынков хватает, надо раскручиваться! Что Лукашенко обсудил с управляющим делами Президента?-1

Напомним, в Управделами функционирует 67 организаций разной направленности. Отдельно остановились на производстве музыкальных инструментов и спортивного инвентаря. Президент настаивает: работу по этому направлению надо совершенствовать, ведь все начинается с малого. Будет чем и на чем заниматься, белорусы охотнее будут откладывать гаджеты в сторону. И судя по тому, что вопрос о том, как вытащить ребенка из интернета задают Александру Лукашенко в рамках общения с трудовыми коллективами предприятий, в этой стезе еще есть к чему стремиться. Не говоря уже о том, что отрасли могут приносить и материальную прибыль. Президент на конкретных примерах расставил акценты по основным направлениям, подсказал, где можно было бы оптимизировать мощности, более эффективно их использовать. Читайте здесь.

Рынков хватает, надо раскручиваться! Что Лукашенко обсудил с управляющим делами Президента?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сельхозорганизации, отрасль такая, и переработка. Мы договаривались, что в Могилевской области построим вместо старых производственных мощностей по переработке молока новые. Надо активнее задействовать базы хранения, которые в Управлении делами есть, мы об этом уже говорили на примере «Александрийского». Хорошие хранилища построены, в прошлом или позапрошлом году они вообще пустовали. Это не дело. Их надо привести в порядок и постоянно там хранить, не картошку, а хранить яблоко, другие плодово-ягодные продукты, которые можно выгодно продать. Рынок огромный, необъятный. Российский рынок, Китай просят продукты питания все в большем объеме. Слышал, что они хотят просить нас, чтобы мы поставляли им свинину, откроют даже поставки свинины туда. Рынков сегодня хватает, и они довольно премиальные. Нам надо в этом отношении работать и раскручиваться

Обсудили на встрече и тему развития санаториев. Как рассказал Юрий Назаров, планируется, в частности, расширить спальные корпуса ряда центров, чтобы в конечном результате они могли принимать больше отдыхающих и зарабатывать на собственное развитие. Глобально у Управделами есть план решения поставленных задач.

Юрий Назаров: Президент поручил увеличить объемы переработки сельхозсырья. Подробности

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юрий Назаров

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