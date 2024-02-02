Рынков хватает, надо раскручиваться! Что Лукашенко обсудил с управляющим делами Президента?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента. Прежде глава государства внимательно изучил работу вверенных организаций, но, несмотря на довольно неплохие результаты, ориентирует смотреть не только на общие цифры, но видеть и проблемы отстающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Назаров работает в должности второй год. Перед ним ставилось много задач, которые со временем конкретизировались и уточнялись. Поэтому и круг вопросов для сегодняшнего разговора широкий.

Напомним, в Управделами функционирует 67 организаций разной направленности. Отдельно остановились на производстве музыкальных инструментов и спортивного инвентаря. Президент настаивает: работу по этому направлению надо совершенствовать, ведь все начинается с малого. Будет чем и на чем заниматься, белорусы охотнее будут откладывать гаджеты в сторону. И судя по тому, что вопрос о том, как вытащить ребенка из интернета задают Александру Лукашенко в рамках общения с трудовыми коллективами предприятий, в этой стезе еще есть к чему стремиться. Не говоря уже о том, что отрасли могут приносить и материальную прибыль. Президент на конкретных примерах расставил акценты по основным направлениям, подсказал, где можно было бы оптимизировать мощности, более эффективно их использовать. Читайте здесь .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сельхозорганизации, отрасль такая, и переработка. Мы договаривались, что в Могилевской области построим вместо старых производственных мощностей по переработке молока новые. Надо активнее задействовать базы хранения, которые в Управлении делами есть, мы об этом уже говорили на примере «Александрийского». Хорошие хранилища построены, в прошлом или позапрошлом году они вообще пустовали. Это не дело. Их надо привести в порядок и постоянно там хранить, не картошку, а хранить яблоко, другие плодово-ягодные продукты, которые можно выгодно продать. Рынок огромный, необъятный. Российский рынок, Китай просят продукты питания все в большем объеме. Слышал, что они хотят просить нас, чтобы мы поставляли им свинину, откроют даже поставки свинины туда. Рынков сегодня хватает, и они довольно премиальные. Нам надо в этом отношении работать и раскручиваться

Обсудили на встрече и тему развития санаториев. Как рассказал Юрий Назаров, планируется, в частности, расширить спальные корпуса ряда центров, чтобы в конечном результате они могли принимать больше отдыхающих и зарабатывать на собственное развитие. Глобально у Управделами есть план решения поставленных задач.