Прямой эфир

Юрий Назаров: Президент поручил увеличить объёмы переработки сельхозсырья

02 февраля 2024 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2 февраля глава государства принял с докладом управляющего делами Президента. Александр Лукашенко отметил, что Юрий Назаров работает в этой должности второй год. Перед ним ставилось много задач, которые со временем конкретизировались и уточнялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров: Президент поручил увеличить объёмы переработки сельхозсырья-1

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Отдельно доложили по развитию «Белхудожпромыслов», потому что эта тема важная и Президент ее держит на контроле. Это тема сохранения и развития. Обсудили вопросы, у нас есть на некоторых предприятиях излишние производственные площади, поэтому я доложил наш подход по развитию слуцкого предприятия, где мы строим отдельный новый, современный производственный корпус, компактный, технологичный, чтобы минимизировать затраты. Президент это поддержал, мы так будем поэтапно работать по остальным предприятиям.

По сельскому хозяйству. Здесь очевидно поручение – увеличить объемы переработки. Потому что у нас есть собственная переработка сырья. Новые рынки посмотреть, особенно внимание Китайской Народной Республике, потому что там есть определенные наработки. Я думаю, мы их задействуем.

Юрий Назаров: Президент поручил увеличить объёмы переработки сельхозсырья-4

Было доложено Президенту и о реализации новых проектов. Среди них строительство в Могилевской области молокоперерабатывающего завода. Обсудили на встрече и тему развития санаториев. Как рассказал Юрий Назаров, планируется, в частности, расширить спальные корпуса ряда центров, чтобы в конечном результате они могли принимать больше отдыхающих.

# Государственная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС
02 февраля 2024 13:48

Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС

«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений
02 февраля 2024 13:43

«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу
02 февраля 2024 12:21

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу