Юрий Назаров: Президент поручил увеличить объёмы переработки сельхозсырья

2 февраля глава государства принял с докладом управляющего делами Президента. Александр Лукашенко отметил, что Юрий Назаров работает в этой должности второй год. Перед ним ставилось много задач, которые со временем конкретизировались и уточнялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Отдельно доложили по развитию «Белхудожпромыслов», потому что эта тема важная и Президент ее держит на контроле. Это тема сохранения и развития. Обсудили вопросы, у нас есть на некоторых предприятиях излишние производственные площади, поэтому я доложил наш подход по развитию слуцкого предприятия, где мы строим отдельный новый, современный производственный корпус, компактный, технологичный, чтобы минимизировать затраты. Президент это поддержал, мы так будем поэтапно работать по остальным предприятиям.

По сельскому хозяйству. Здесь очевидно поручение – увеличить объемы переработки. Потому что у нас есть собственная переработка сырья. Новые рынки посмотреть, особенно внимание Китайской Народной Республике, потому что там есть определенные наработки. Я думаю, мы их задействуем.