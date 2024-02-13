Рыцарские турниры и фестивали огня! Чем Лида будет привлекать гостей в новом туристическом сезоне?

Вечера в кафе на брусчатке с видом на уникальный средневековый замок и новые экскурсионные маршруты. Лида готовится к старту весеннего туристического сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе реализуют проект «Лидский Арбат». Для этого перестроили территорию у главной архитектурной жемчужины и разработали нестандартные варианты для развлечения путешественников.

От новых парковок для туристических автобусов до эксклюзива в готических башнях – маршрут построен. Здесь можно не только посмотреть, но и примерить. Журналисты все опробуют первыми.

Анна Каспер, собственный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня»:

Очень тяжелый меч, но еще тяжелее шлем, поэтому для девочек это, наверное, носить было не очень удобно. Это только для мужчин.

Из XIV века в новый туристический сезон: готовят не только традиционные рыцарские турниры и фестивали огня, но и интерактивные археологические раскопки, квесты, анимацию. Новинка сезона – инклюзивный проект.