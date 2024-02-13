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Рыцарские турниры и фестивали огня! Чем Лида будет привлекать гостей в новом туристическом сезоне?

13 февраля 2024 20:22
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Вечера в кафе на брусчатке с видом на уникальный средневековый замок и новые экскурсионные маршруты. Лида готовится к старту весеннего туристического сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе реализуют проект «Лидский Арбат». Для этого перестроили территорию у главной архитектурной жемчужины и разработали нестандартные варианты для развлечения путешественников.

Галина Буро узнала, как получить лидский паспорт туриста.

Рыцарские турниры и фестивали огня! Чем Лида будет привлекать гостей в новом туристическом сезоне?-1

От новых парковок для туристических автобусов до эксклюзива в готических башнях – маршрут построен. Здесь можно не только посмотреть, но и примерить. Журналисты все опробуют первыми.

Рыцарские турниры и фестивали огня! Чем Лида будет привлекать гостей в новом туристическом сезоне?-4

Анна Каспер, собственный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня»:
Очень тяжелый меч, но еще тяжелее шлем, поэтому для девочек это, наверное, носить было не очень удобно. Это только для мужчин.

Из XIV века в новый туристический сезон: готовят не только традиционные рыцарские турниры и фестивали огня, но и интерактивные археологические раскопки, квесты, анимацию. Новинка сезона – инклюзивный проект.

У Лидского замка появится свой Арбат, а некоторые экскурсии в крепости станут инклюзивными.

Рыцарские турниры и фестивали огня! Чем Лида будет привлекать гостей в новом туристическом сезоне?-7

Не только внутри, но и снаружи. А здесь – прогулка по брусчатке «Лидского Арбата». Такого в городе еще не было.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Галина Буро

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