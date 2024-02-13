Почему меняется миграционная политика Польши и какую роль в ней играет Беларусь? Рассуждал Андрей Лазуткин

Почему меняется миграционная политика Польши и какую роль в ней играет белорусский фактор, расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коррупция увеличилась в 10 раз – кто создает поддельные разрешения на работу в Польше?

Андрей Лазуткин, политолог:

Польская погранслужба сообщает, что за январь 2023 года в Подляском воеводстве было 1,5 тысячи попыток перехода границы, а за январь 2024 года – всего 88. Сам забор никак не изменился – это железные перекрытия, которые не имеют средств контроля. То есть что-то другое заставляет мигрантов не идти в Польшу. Как раз об этом и рассказал новый глава МИД Польши Сикорский. Прошлая власть строила забор, но при этом выдавала сотни тысяч разрешений на работу и десятки тысяч виз. Как отметил Сикорский, в итоге за 8 лет в Польшу прибыло больше мигрантов, чем за 1 000 лет всей польской истории. Обратите внимание, они уже говорят обо всем 8-летнем периоде правления ПиС. Потому что можно, наверное, дать мигранту лестницу, но нельзя дать ему документы польского МИДа для легализации, с которыми он потом поедет в Германию. А схема как раз предполагала два этапа: накопление в Польше и затем переброска в ФРГ с поддельным разрешением на работу. Правда, в заявлении Сикорского удивляет, откуда такая разница в 10 раз между количеством разрешений на работу и количеством виз? Дело в том, что разрешение на работу – более простой документ для легализации в Евросоюзе. В Польше создавались подставные фирмы, которые присылали приглашения, и МИД такие фирмы не проверял. То есть коррупцию из МИДа, где был хоть какой-то контроль, перенесли на уровень хозяйственных субъектов, и она увеличилась в 10 раз. А вторая схема была связана с визовыми центрами при посольствах. За деньги там давали польскую визу, но деньги за услугу брал не МИД, а частник, то есть формально МИД был не задействован. Так, совместными усилиями получилась перевалочная база из мусульманских стран в Германию, и, когда немцы поддержали Туска на выборах, конечно, они потребовали навести порядок.

По оценке Сикорского, только за 2022 год в Польшу прибыли около 200 тысяч мигрантов, из них 130 тысяч из мусульманских стран. Но если брать белорусскую границу, поляки сообщали, что через нее за весь период нелегально якобы прошло 30 тысяч. Это население целого небольшого города, типа Осиповичей, люди должны были идти потоком. И то, получается максимум 10 % от всей миграции в Польшу. Скорее всего, переходов границы было гораздо меньше, а на Беларусь просто вешали коррупционную схему, которая все эти годы действовала параллельно. Для сравнения, когда проблемы у поляков возникли на украинской границе, там легко справились крестьяне с покрышками, вилами, навозом и тракторами, которые перекрыли грузопоток. А на белорусском направлении 2 года задействовали авиацию, тероборону, несколько механизированных бригад, а мигранты все равно якобы проходили. То есть под предлогом миграционного кризиса они тренировали переброску войск на восток и заодно покрывали схему в МИДе. «Главная проблема для польской таможни и пограничников – это Украина» Но беда пришла вовсе не из Беларуси. Сегодня главная проблема для польской таможни и пограничников – это Украина. В то время, когда они ловили у нас мигрантов и ЧВК «Вагнер», была объявлена зерновая сделка. И все грузы из Украины, которые везли фурами, перестали проверять, якобы они везли зерно по специальному коридору. Но под видом зерна в Польшу начали везти контрабанду без пошлин, то есть вообще всю украинскую продукцию, что обвалило цены на польском рынке. Более того, в Польше заметили гуманитарную помощь, которую поляки до этого бесплатно завозили на Украину, то есть ее везли обратно и перепродавали в Евросоюз.

Так начинаются первые протесты фермеров, еще во время польских выборов, и тогда зерно предложили везти транзитом. Но ничего не поменялось, фуры просто не доезжали то пункта назначения и теряли груз где-то по дороге. То есть груз все равно оказывался в Польше, а продукция продавалась под видом польской. На зерне или овощах ведь не написано, где они выращены. Дальше оказалось, что на польском рынке возникло много украинских перевозчиков, которые свободно могли заезжать в Польшу, не получая разрешение на работу и не проходя техосмотр, и просто возить грузы за наличку или по серым схемам. Это обвалило еще и цены на рынке грузоперевозок в Польше. Поэтому поляки, фермеры и дальнобойщики, так жестко блокируют границу, доходит до драк. В каком положении оказался Дональд Туск? Недавно он ездил в Киев и рассказывал, что договорился с Зеленским пропускать грузы, а грузы все равно не идут. Дело в том, что «Право и справедливость», хотя и проиграло выборы в центре, все равно контролирует восточные районы Польши, где вся местная власть принадлежит ПиС. И они на местах делают все, чтобы проблема быстро не решилась и не разгоняют протесты. Они в оппозиции, и им надо показывать, что в стране конфликт. Что тогда остается Туску? Если он не контролирует границу и не может повлиять на украинских перевозчиков, значит, надо давить на Киев, чтобы те остановили контрабанду. Эту работу должен выполнять посол Польши в Украине. Но и тут проблема – этот человек Ярослав Гузы, которого перед выборами назначило прошлое правительство и который активно работал на «Право и справедливость», жестко критикуя Туска на радио и телевидении. Например, говорил, что Туска направил в Польшу Евросоюз, чтобы «окончательно решить польский вопрос». С намеком, что Туск чуть ли не нацист и работает на немцев. Даже по высказываниям видно, что Ярослав Гузы ни разу не дипломат. Как же он стал послом? А дело в том, что его супруга, Агнешка Ромашевская-Гузы, уже 17 лет возглавляет «Белсат».

А его теща и, соответственно, мать Агнешки, София Ромашевская, является советником Анджея Дуды по восточной политике, награждена высшими орденами Польши. То есть на белорусско-украинском направлении сидит целая семейная мафия. И даже если бы Туск пытался наладить отношения с нами, ему бы этого не дали сделать, потому что возникает конфликт интересов. Какая может быть нормализация, если ваша дочка зарабатывает деньги на пропаганде, а ее структура получает субсидии от польского МИДа, где работает ваш зять. Кроме того, есть еще и белорусский батальон, который контактирует с польским посольством в Киеве и полностью зависит от притока кадров из Польши и картинки, которую ему делает пропаганда. Они все связаны одним узлом. «Сам Анджей Дуда признал, что Крым – это исторический российский регион» Тем не менее, польский МИД пытается восстановить какой-то контроль. На днях было заявлено, что Сикорский хочет уволить сразу 60 послов. Причем чистка проводится руками тех же замминистров, которые ранее работали на ПиС. Такая «свадьба в Малиновке», верхушка уже переодела шапки. Анджей Дуда борется за отдельные страны и организации, хочет сохранить послов в Ватикане, ООН, Евросоюзе, Китае, США, но даже если кого-то оставят, все равно страна какое-то время будет вообще без внешней политики. И мафия на местах продолжит свое влияние. Но зато изменения происходят в генеральной линии. Сам Анджей Дуда недавно признал, что Крым – это исторический российский регион и что он сомневается, что Украина его вернет. Слова вызвали скандал в Польше, но откуда такая сговорчивость? Запад уже исходит из того, что Украина проиграла войну и в любом случае потеряет территории. Сейчас в дипломатии идет торг не вокруг территорий, а вокруг мирного соглашения: будет ли оно включать нейтральный статус Украины.