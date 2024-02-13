Наталья Кочанова встретилась с учащимися минской гимназии

Встреча с молодежью прошла сегодня, 13 февраля, в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог собрал учащихся 13-й столичной гимназии: победителей олимпиад, конкурсов и отличившихся активистов. Со школьниками беседовала Наталья Кочанова.

В ходе общения обсудили целый ряд актуальных тем. Так, в непринужденной атмосфере участники говорили о внешнеполитической ситуации и ценности мирной жизни, о работе парламентариев, историческом прошлом и будущем Беларуси. Председатель Совета Республики отметила: главный приоритет в любой сфере – отсутствие формализма. Это касается в том числе и работы с молодежью.

Марк Марцулевич, учащийся гимназии № 13 М инска: Я считаю, что это очень важно, чтобы молодежь встречалась с такими людьми, которые сейчас пишут историю нашей страны, создают все лучшее для жителей. Я считаю, что это очень важно.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы должны как можно больше и чаще встречаться с ребятами, с молодежью. Они очень интересные. Ты понимаешь, что за ними будущее, поэтому мы должны донести до них все те процессы, которые происходят у нас внутри страны, правдивые процессы. Все, что происходит на международной арене и отношения других стран, и развитие наших международных отношений с другими странами, интеграционные процессы.

К такой беседе школьники не остались равнодушны. Ребята активно задавали вопросы председателю Совета Республики. В первую очередь юные белорусы интересовались жизнью страны и перспективами молодежных инициатив.