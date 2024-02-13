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У Лидского замка появится свой Арбат, а некоторые экскурсии в крепости станут инклюзивными

13 февраля 2024 11:15
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Новые маршруты и рост цифр туризма. Лидский замок готовится к старту весеннего туристического сезона. В городе реализуют проект «Лидский Арбат». Для этого перестроили территорию у главной архитектурной жемчужины и разработали нестандартные варианты для развлечения путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Лидского замка появится свой Арбат, а некоторые экскурсии в крепости станут инклюзивными-1

Основная задача – привлечь туристов. Готовят не только традиционные рыцарские турниры и фестивали огня, но и интерактивные археологические раскопки, квесты, анимацию. От новых парковок для автобусов до эксклюзива в готических башнях. Новинка сезона – инклюзивный проект.

У Лидского замка появится свой Арбат, а некоторые экскурсии в крепости станут инклюзивными-4

Анна Некрашевич, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
В этом году хотим запустить новый проект – Лидский замок для всех и каждого. Есть люди разные. И есть люди, которые приезжают к нам в замок – они не могут пройти по этажам, посмотреть экспозиции в башнях. Поэтому мы хотим, чтобы это было доступно для них. И на территории замка – немного раскрою секреты – мы будем им показывать, рассказывать, как строился замок. Будем заказывать пазлы, они будут собирать – станут участниками строительства Лидского замка.

За 2023 год туризм заметно оживился. Едут из стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество посетителей только в средневековом замке выросло более чем на 40 %. 103 тысячи туристов за минувший год – цифра сравнима с населением Лиды. И ее намерены увеличить.

# Туризм # общество

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